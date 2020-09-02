Адвокат не увидел нарушения прав граждан в установке систем видеонаблюдения в метро

С 1 сентября на всех станциях метро Москвы заработала система видеонаблюдения. Как отметили в департаменте транспорта, уже подписан регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности подземкой.

Адвокат Игорь Трунов заявил НСН, что нарушения прав и свобод граждан в этом нет. Более того, система видеонаблюдения поможет уменьшить количество преступлений в подземке.

«Весь город давным-давно и тотально оборудован системами наблюдения. Камеры стоят на каждом доме, магазине, банке, на дорогах. Но это огромный плюс, потому что нельзя совершить преступление и остаться незамеченным. Новые технологии по всему миру сокращают бытовую уличную преступность. И в установке системы видеонаблюдения в метро важен не вопрос ущемления гражданских прав, а вопрос, почему так долго не было этого сделано. Сколько терактов можно предотвратить. Можно по системе распознавания лиц преступника найти», - считает собеседник НСН.