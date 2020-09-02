Адвокат не увидел нарушения прав граждан в установке систем видеонаблюдения в метро
Адвокат Игорь Трунов заявил НСН, что тысячи преступлений можно было бы предотвратить, если бы камеры в подземке установили раньше.
С 1 сентября на всех станциях метро Москвы заработала система видеонаблюдения. Как отметили в департаменте транспорта, уже подписан регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности подземкой.
Адвокат Игорь Трунов заявил НСН, что нарушения прав и свобод граждан в этом нет. Более того, система видеонаблюдения поможет уменьшить количество преступлений в подземке.
«Весь город давным-давно и тотально оборудован системами наблюдения. Камеры стоят на каждом доме, магазине, банке, на дорогах. Но это огромный плюс, потому что нельзя совершить преступление и остаться незамеченным. Новые технологии по всему миру сокращают бытовую уличную преступность. И в установке системы видеонаблюдения в метро важен не вопрос ущемления гражданских прав, а вопрос, почему так долго не было этого сделано. Сколько терактов можно предотвратить. Можно по системе распознавания лиц преступника найти», - считает собеседник НСН.
Москва - в числе первых мегаполисов мира, где внедряется система умного видеонаблюдения. Ее также тестируют, в том числе в Лондоне и Пекине. С помощью камер, установленных над дверными проемами, система определяет людей, нуждающихся в медицинской помощи.
«Вопрос, как использовать снятое. Если Вас сняли, а Вы выглядели, скажем так, не очень, а кадры стали распространять, то это актуальный вопрос. Хотя действующее законодательство прописывает, что фотография, сделанная в публичном месте, не подпадает под какие-то запреты. Так что нарушение прав и свобод гражданина не будет», - пояснил адвокат Игорь Трунов.
В Москве система FacePay позволит по скану лица оплачивать проезд. Ещё видеонаблюдение поможет отслеживать загруженность поездов. Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны.
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