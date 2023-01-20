Адвокат назвала слабые стороны в новой стратегии о правах женщин

Правительство не учло в Национальной стратегии действий в интересах женщин ряд важных вопросов и исключило из формулировок «насилие», заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

«В прошлой стратегии использовалось понятие профилактики социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, в новой стратегии понятие насилия ушло из формулировок. Это не дает на законодательном уровне продолжать работу над законопроектом о профилактике семейного насилия. Такое положение дел ошибочно, это может привести к дальнейшей эскалации семейных конфликтов. Еще я бы добавила в стратегию вопросы женской бедности», - отметила она.

Ранее правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 гг. Ее ключевыми целями являются соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности жительниц нашей страны, а также профилактика женского неблагополучия.

