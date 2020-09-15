Названо имя нового адвоката Ефремова
Объявлено имя нового адвоката Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельной аварии в центре Москвы на 8 лет колонии общего режима. Представлять интересы актёра при подаче апелляции и дальнейших процессуальных действиях будет Роман Филиппов.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. По его сведениям. Адвокат уже сам подтвердил, что получил уведомление суда о защите Ефремова. Ранее стало известно, что Заслуженный артист России решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который защищал его на процессе по ДТП.
Как отмечает Ura.ru, общий стаж работы юриста в качестве адвоката превышает 15 лет.
Сегодня стало известно, что министерство юстиции РФ внесло представления в адвокатские палаты о прекращении статуса адвоката Пашаева, а также об открытии дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших в этом деле.
Ранее адвокатская палата Северной Осетии признала, что Пашаев допустил нарушение профессиональной этики в ходе суда над Ефремовым.
На пресс-конференции в пресс-центре НСН Пашаев утверждал, что находится в прекрасных отношениях с Ефремовым и готов оставаться с ним до последнего для защиты интересов актера.
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