Названо имя нового адвоката Ефремова

Объявлено имя нового адвоката Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельной аварии в центре Москвы на 8 лет колонии общего режима. Представлять интересы актёра при подаче апелляции и дальнейших процессуальных действиях будет Роман Филиппов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. По его сведениям. Адвокат уже сам подтвердил, что получил уведомление суда о защите Ефремова. Ранее стало известно, что Заслуженный артист России решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который защищал его на процессе по ДТП.