Адвокат напомнил россиянам о возможности получения пенсии по наследству

Так, начисленные, но неполученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти. Им необходимо обратиться в территориальный Пенсионный фонд России или в МФЦ за получением данных сумм. Сделать это можно в течение шести месяцев со дня смерти пожилого человека.

Тем временем, накопительная часть пенсии наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пенсии по инвалидности в России будут назначаться без подачи заявления.

