Адвокат напомнил россиянам о возможности получения пенсии по наследству

В России в случае смерти пенсионера в ряде случаев его родственники имеют право на получение его выплаты по наследству, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

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Так, начисленные, но неполученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти. Им необходимо обратиться в территориальный Пенсионный фонд России или в МФЦ за получением данных сумм. Сделать это можно в течение шести месяцев со дня смерти пожилого человека.

Тем временем, накопительная часть пенсии наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пенсии по инвалидности в России будут назначаться без подачи заявления.

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ФОТО: pixabay.com
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