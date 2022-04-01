«Mило»: Хелависа о внеплановой индексации пенсий

Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

1

Ученые придумали корабль для быстрых межпланетных перелетов

Канадские ученые предложили принципиально новую конструкцию лазерно-теплового двигателя для межпланетных космических полетов. По расчетам, корабль с силовой установкой, в которой водородное топливо разогревается сфокусированным лазерным лучом с Земли, достигнет Марса всего за 45 дней.

Хелависа: «Это протрясающая новость! Я очень люблю тему космический исследований, я очень люблю книжки Рэя Брэдреби «Марсианские хроники» и тому подобное. И конечно, увидеть еще при нашей жизни, как за 45 дней корабли летают на Марс, так и помереть не так обидно будет», - сказала артистка.

2

Названы самые посещаемые музеи в мире

В 2021 году списке самых посещаемых культурных учреждений оказались четыре российских музея: Третьяковская галерея (девятое место), Эрмитаж (шестое место), Мультимедиа Арт Музей (третье место) и Русский музей (второе место). Арт-критики объяснили их высокое положение в рейтинге тем, что они были закрыты меньшее количество дней, чем другие.

Хелависа: «У меня немного двоякое к этому отношение. Я страшно рада за наши музеи, я нежно люблю и Третьяковку, и Эрмитаж. Но просто интересно, как так получилось, как они оказались настолько посещаемыми при совершенно людоедской политике, что Третьяковки, что Русского к несанкционированным экскурсиям. Когда ты не можешь прийти с членами своей семьи – двумя взрослыми и двумя детьми – и рассказывать им что-то о картинках, что знаешь сам в виду большой насмотренности. Тебя немедленно возьмут за шкирку тетеньки-служительницы музея и скажут: "У вас не санкционированная экскурсия! Идите отсюда вон!"» - отметила собеседница.


3

В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий

Внеочередная индексация пенсий в России состоится в первом полугодии 2022 года. Для этой цели планируется использовать финансы, которые высвободятся после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ, а также из резервного фонда правительства.

Хелависа: «Все это, конечно, очень мило, но не называется ни одна цифра. Совершенно непонятно, насколько значимой будет эта индексация. И насколько долго она продержится», - резюмировала она.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Пресс-служба группы "Мельница"
ТЕГИ:Авторские НовостиМузеиПенсии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости