«Mило»: Хелависа о внеплановой индексации пенсий

Хелависа: «У меня немного двоякое к этому отношение. Я страшно рада за наши музеи, я нежно люблю и Третьяковку, и Эрмитаж. Но просто интересно, как так получилось, как они оказались настолько посещаемыми при совершенно людоедской политике, что Третьяковки, что Русского к несанкционированным экскурсиям. Когда ты не можешь прийти с членами своей семьи – двумя взрослыми и двумя детьми – и рассказывать им что-то о картинках, что знаешь сам в виду большой насмотренности. Тебя немедленно возьмут за шкирку тетеньки-служительницы музея и скажут: "У вас не санкционированная экскурсия! Идите отсюда вон!"» - отметила собеседница.



