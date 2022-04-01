«Mило»: Хелависа о внеплановой индексации пенсий
Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Ученые придумали корабль для быстрых межпланетных перелетов
Канадские ученые предложили принципиально новую конструкцию лазерно-теплового двигателя для межпланетных космических полетов. По расчетам, корабль с силовой установкой, в которой водородное топливо разогревается сфокусированным лазерным лучом с Земли, достигнет Марса всего за 45 дней.
Хелависа: «Это протрясающая новость! Я очень люблю тему космический исследований, я очень люблю книжки Рэя Брэдреби «Марсианские хроники» и тому подобное. И конечно, увидеть еще при нашей жизни, как за 45 дней корабли летают на Марс, так и помереть не так обидно будет», - сказала артистка.
Названы самые посещаемые музеи в мире
В 2021 году списке самых посещаемых культурных учреждений оказались четыре российских музея: Третьяковская галерея (девятое место), Эрмитаж (шестое место), Мультимедиа Арт Музей (третье место) и Русский музей (второе место). Арт-критики объяснили их высокое положение в рейтинге тем, что они были закрыты меньшее количество дней, чем другие.
Хелависа: «У меня немного двоякое к этому отношение. Я страшно рада за наши музеи, я нежно люблю и Третьяковку, и Эрмитаж. Но просто интересно, как так получилось, как они оказались настолько посещаемыми при совершенно людоедской политике, что Третьяковки, что Русского к несанкционированным экскурсиям. Когда ты не можешь прийти с членами своей семьи – двумя взрослыми и двумя детьми – и рассказывать им что-то о картинках, что знаешь сам в виду большой насмотренности. Тебя немедленно возьмут за шкирку тетеньки-служительницы музея и скажут: "У вас не санкционированная экскурсия! Идите отсюда вон!"» - отметила собеседница.
В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий
Внеочередная индексация пенсий в России состоится в первом полугодии 2022 года. Для этой цели планируется использовать финансы, которые высвободятся после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ, а также из резервного фонда правительства.
Хелависа: «Все это, конечно, очень мило, но не называется ни одна цифра. Совершенно непонятно, насколько значимой будет эта индексация. И насколько долго она продержится», - резюмировала она.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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