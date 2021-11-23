Адвокат Моргенштерна прокомментировал высказывание главы СК о рэпере
Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина вызывает недоумение. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях».
Адвокат отметил, что рэпер не занимается продажей наркотиков, сферой его деятельности является музыка. Он также выразил опасение, что сотрудники СК могут воспринять слова начальника как призыв в действию.
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