Адвокат Михаила Ефремова опроверг, что актер не может говорить

Он рассказал, что навещал актера 14 октября и не заметил ухудшения его здоровья.

«Пишут, что он не разговаривает. Я не знаю, откуда это взяли, я такого не говорил», – заявил Падалко.

Ранее СМИ писали, что у актера Михаила Ефремова проблемы с дыханием из-за обострения болезни легких, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

