Адвокат Михаила Ефремова опроверг, что актер не может говорить
17 октября 202415:42
Информацию о том, что актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП со смертельным случаем, перестал говорить, опроверг его адвокат Юрий Падалко, сообщает aif.ru.
Он рассказал, что навещал актера 14 октября и не заметил ухудшения его здоровья.
«Пишут, что он не разговаривает. Я не знаю, откуда это взяли, я такого не говорил», – заявил Падалко.
Ранее СМИ писали, что у актера Михаила Ефремова проблемы с дыханием из-за обострения болезни легких, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru