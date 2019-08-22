Адвокат Мамаева не знает о долге своего подзащитного

Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание в колонии за участие в серии потасовок в центре Москвы, задолжал государству около 500 тысяч рублей.

Информация о долге в 434 144 рубля 95 копеек размещена в базе данных Федеральной службы судебных приставов. Дело в отношении Мамаева возбуждено 27 мая текущего года на основании судебного приказа Черемушкинского районного суда Москвы от 25 декабря 2018 года.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в эфире НСН сообщил, что пока не готов комментировать ситуацию с долгом, так как о нём ему ничего не известно.