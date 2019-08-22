Адвокат Мамаева не знает о долге своего подзащитного
Игорь Бушманов заявил НСН, что не комментирует ситуацию до заседания суда по вопросу об УДО для Мамаева.
Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание в колонии за участие в серии потасовок в центре Москвы, задолжал государству около 500 тысяч рублей.
Информация о долге в 434 144 рубля 95 копеек размещена в базе данных Федеральной службы судебных приставов. Дело в отношении Мамаева возбуждено 27 мая текущего года на основании судебного приказа Черемушкинского районного суда Москвы от 25 декабря 2018 года.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в эфире НСН сообщил, что пока не готов комментировать ситуацию с долгом, так как о нём ему ничего не известно.
«До 6 сентября по этому делу я комментариев не даю. Второе, этот вопрос в любом случае требует прояснения, что это за информация, откуда она появилась, чтобы по ней дать компетентное правовое заключение и, если необходимо, дать юридическую помощь. По этой ситуации мне пока не известно, откуда образовалась задолженность и имеет ли она какое-либо отношение к Павлу», — заявил Бушманов.
Напомним, ранее стало известно, что Павел Мамаев, Александр Кокорин, а также брат последнего – Кирилл, которые были осуждены за драку в центре Москвы, подали в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Заседание по этому вопросу состоится 6 сентября.
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