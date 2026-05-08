СМИ: В Израиле выявили первый случай хантавируса
В Израиле выявили первый случай заражения хантавирусом, сообщает Maariv.
По данным издания, по предварительным данным, пациент заразился в Восточной Европе, а к медикам он обратился за помощью спустя несколько месяцев после появления симптомов.
Состояние больного оценивается как стабильное. Штамм вируса отличается от штамма, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius. Европейский штамм, диапгностированый у израильтянина, передается человеку только от грызунов. Штамм «Андес», выявленный на MV Hondius, в редких случаях способен передаваться от человека к человеку.
Ранее стало известно, что хантавирус распространяется в подразделениях ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
