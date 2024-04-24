Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Информация о том, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова обвиняют в госизмене, не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев.
По словам юриста, его клиенту предъявили обвинения только в получении взятки.
«Никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке там нет», — заключил Мусаев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о якобы обвинении Иванова в госизмене являются спекуляциями и призвал ориентироваться на официальную информацию, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: В союзе России и Белоруссии не будет насилия и поглощения
- Лукашенко: НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию
- Краснов: 50 тысяч чиновников привлечены к ответственности за взятки за 2023 год
- Путин потребовал не допускать скачков цен на товары в зоне паводков
- Ярмольник опроверг информацию об экстренной госпитализации
- Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
- В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
- Депутат Пискарев: За диверсии может грозить до 35 лет лишения свободы
- С начала года российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей
- Адвокат: Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества Блиновской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru