Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

Информация о том, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова обвиняют в госизмене, не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев.

СМИ: Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

По словам юриста, его клиенту предъявили обвинения только в получении взятки.

«Никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке там нет», — заключил Мусаев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о якобы обвинении Иванова в госизмене являются спекуляциями и призвал ориентироваться на официальную информацию, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:АдвокатВзяткиОбвиненияМинобороны РФ

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