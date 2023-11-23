Адвокат: Илью Яшина перевели в колонию в Смоленской области

Адвокат Михаил Бирюков, защищавший оппозиционного политика Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), перевели в колонию в Смоленской области, сообщил РИА Новости.

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Он уточнил, что речь идёт об ИК-3 в городе Сафоново.

Юрист также выразил уверенность, что отношения Яшина с сокамерниками и начальством колонии будут «нормальными».

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеКолонияОппозицияИлья Яшин

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