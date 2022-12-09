«Это кто такой?». Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину*
Президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство в деятельность судов абсолютно недопустимо, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о том, не кажется ли ему чрезмерным приговор бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину (признан в РФ СМИ-иноагентом), глава государства сначала поинтересовался: «Это кто такой?»
«Как у нас в народе говорят, если кажется — надо креститься. Считаю, что вмешательство в деятельность судов абсолютно недопустимо, а подвергать сомнению их решения - нецелесообразно... Адвокаты Яшина наверняка знают, как им надо поступить», — ответил российский лидер.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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