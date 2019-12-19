Адвокат Голунова подтвердил заявление Путина о делах против 5 сотрудников МВД

Представитель интересов репортёра Ивана Голунова в суде подтвердил данные о возбуждении уголовного дела в отношении пяти сотрудников МВД. Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, об этом его проинформировали в следственном комитете.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что по делу о подброшенных Голунову наркотиках от работы отстранены пятеро сотрудников МВД, а материалы дела засекречены, так как раскрывают структуру следственных действий, оперативно-розыскной работы. Глава государства уточнил, что делом занимается Следственный комитет, а не МВД, сообщают argumenti.ru.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотических веществ. Вскоре уголовное преследование журналистка отменили в связи с недоказанностью.

