Адвокат: Генерал Шамарин отстранен, но не уволен

Генерал Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, не уволен из Минобороны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Игорь Дюкин.

В суде заявили, что замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии

По его словам, генерала только отстранили от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ - он выведен за штат.

Также юрист добавил, что суд арестовал на купленный в кредит автомобиль Mercedes генерала, также ему заблокировали зарплатную карту.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Шамарину вменяется взятка в размере 36 млн рублей. Суд на два месяца отправил генерала в СИЗО, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзяткаУвольнениеАдвокатыМинобороны РФ

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