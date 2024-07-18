Адвокат: Генерал Шамарин отстранен, но не уволен

По его словам, генерала только отстранили от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ - он выведен за штат.

Также юрист добавил, что суд арестовал на купленный в кредит автомобиль Mercedes генерала, также ему заблокировали зарплатную карту.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Шамарину вменяется взятка в размере 36 млн рублей. Суд на два месяца отправил генерала в СИЗО, сообщает RT.

