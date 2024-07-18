Адвокат: Генерал Шамарин отстранен, но не уволен
18 июля 202415:50
Генерал Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, не уволен из Минобороны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Игорь Дюкин.
По его словам, генерала только отстранили от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ - он выведен за штат.
Также юрист добавил, что суд арестовал на купленный в кредит автомобиль Mercedes генерала, также ему заблокировали зарплатную карту.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Шамарину вменяется взятка в размере 36 млн рублей. Суд на два месяца отправил генерала в СИЗО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%
- Адвокат: Генерал Шамарин отстранен, но не уволен
- Мишустин: В новых регионах увеличат выплаты по программе «Земский доктор»
- СМИ: В кормах для животных Chammy нашли свинец
- Украина разрешила себе не выплачивать госдолг
- Умер диджей Tomcraft
- Фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии
- Опрос: Только 3% россиян игнорируют звонки от руководства в нерабочее время
- Депутат Хамзаев: Штрафы за дискредитацию семейных ценностей должны «кусаться»
- В Москве из-за жары появились гигантские осы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru