Адвокат: Фургал в СИЗО принимает пищу на коленях

Он сообщил, что его подзащитный принимает пищу «буквально на коленях». Столы из камер убрали после прокурорской проверки.

По данным ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, также заключенным запретили брать питьевую воду в прогулочные камеры.

Ранее администрация московского СИЗО «Лефортово» запретила заключенным изолятора спать днем.

