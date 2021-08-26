Адвокат: Фургал в СИЗО принимает пищу на коленях
Администрация СИЗО «Лефортово» в Москве убрала из камер заключенных столы, поэтому принимать пищу им приходится без привычных удобств, передает РБК со ссылкой на адвоката бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Михаила Карапетяна.
Он сообщил, что его подзащитный принимает пищу «буквально на коленях». Столы из камер убрали после прокурорской проверки.
По данным ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, также заключенным запретили брать питьевую воду в прогулочные камеры.
Ранее администрация московского СИЗО «Лефортово» запретила заключенным изолятора спать днем.
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