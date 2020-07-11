Генпрокуратура назвала официальную причину гибели группы Дятлова
В ведомстве пришли к выводу, что шансов спастись у туристов не было, но мистика здесь ни при чем.
Причиной гибели туристов из группы Дятлова на Северном Урале 61 год назад стала снежная лавина. Об этом журналистам сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», - сказал представитель ведомства.
В ГП отметили, что после схода лавины люди взрезали палатку и покинули ее. Они ушли к каменной гряде, отойдя на 50 метров от палатки, однако когда развернулись – не смогли ее найти, так как видимость составляла всего 16 метров.
Туристы продолжили спуск, разожгли костер. Затем они снова попытались найти палатку, однако в процессе замерзли – температура в тот момент составляла минус 40-45 градусов.
«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», - отметил Курьяков.
Напомним, Генпрокуратура возобновила следствие по делу группы Дятлова спустя 60 лет на фоне обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.
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