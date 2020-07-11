Генпрокуратура назвала официальную причину гибели группы Дятлова

В ГП отметили, что после схода лавины люди взрезали палатку и покинули ее. Они ушли к каменной гряде, отойдя на 50 метров от палатки, однако когда развернулись – не смогли ее найти, так как видимость составляла всего 16 метров.

Туристы продолжили спуск, разожгли костер. Затем они снова попытались найти палатку, однако в процессе замерзли – температура в тот момент составляла минус 40-45 градусов.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», - отметил Курьяков.

Напомним, Генпрокуратура возобновила следствие по делу группы Дятлова спустя 60 лет на фоне обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

