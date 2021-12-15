Адвокат Элджея назвал сроки повторного заседания по делу рэпера
Илья Новиков отметил, что решение суда оштрафовать артиста на 100 тысяч рублей было обжаловано в первый же день, но апелляция, вероятно, состоится уже в следующем году.
Рэп-исполнитель Алексей Узенюк, также известный как Элджей, ожидает назначения даты апелляции по делу о пропаганде наркотиков, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» адвокат рэпера Илья Новиков.
«Мы обжаловали решение в первый же день, срок истек в понедельник на подачу апелляции, и мы думаем, что где-то через неделю заявление, возможно, пойдёт в Мосгорсуд. И, может быть, еще через неделю или пару у нас будет дата апелляции. Но, скорее всего, она будет уже на январь. А если там какой-то затор, то может и на февраль быть назначена – зависит от плотности расписания Мосгорсуда», - рассказал Новиков.
Ранее артист был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Заседание проходило в Зюзинском суде, сам исполнитель на суд не явился. При этом его представитель Илья Новиков сразу после заседания сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение будет обжаловано.
«Вопрос о том, будем обжаловать или нет, не стоит: мы уже сделали это, у нас была такая возможность. Позиция самого Элджея – он не согласен с решением. Спорные с точки зрения закона моменты в его творчестве, безусловно, есть. Но я обращал внимание суда на то, что в его деле экспертизы противоречат одна другой. В частности, лингвистическая экспертиза, причем она не наша: эксперт, которого привлекал полиция, посчитал, что в трех или четырех песнях отсутствует положительная оценка наркотиков», - отметил юрист.
Более того, СМИ писали, что артиста видели на Кипре, где он якобы хочет получить гражданство. По словам Новикова, это не связано с опасениями насчет пристального внимания правоохранительных органов: рэпер живет за границей, ездит в Москву и продолжит бывать в российской столице.
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