Адвокат: Экспертиза исключила самоубийство «Тесака»

Экспертиза травм националиста Максима Марцинкевича («Тесак») по фотографии показала, что он не мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.

Характер травм определяла судмедэксперт Елена Кучина. По словам адвоката, специалист пришла к выводу, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе заметные на снимке травмы, так как это невозможно физически. При этом Михальчик отметил, что экспертиза была проведена в рамках подготовительной работы.

«Естественно, мы продолжим эту работу, когда нам выдадут тело, однако уже сейчас мы можем сказать, что версия о суициде является несостоятельной", - сказал он.