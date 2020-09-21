Адвокат: Экспертиза исключила самоубийство «Тесака»

Экспертиза травм националиста Максима Марцинкевича («Тесак») по фотографии показала, что он не мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.

Характер травм определяла судмедэксперт Елена Кучина. По словам адвоката, специалист пришла к выводу, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе заметные на снимке травмы, так как это невозможно физически. При этом Михальчик отметил, что экспертиза была проведена в рамках подготовительной работы.

«Естественно, мы продолжим эту работу, когда нам выдадут тело, однако уже сейчас мы можем сказать, что версия о суициде является несостоятельной", - сказал он.

Признание преступления как доказательство суицида «Тесака»

По информации ГУФСИН по Челябинской области, Марцинкевич 16 сентября покончил с собой в СИЗО-3. Следователи нашли предсмертную записку националиста.

В то же время адвокат «Тесака» Владимир Краснов говорил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний. Эту же информацию подтвердила другой его адвокат Валентина Трофимник. По ее словам, Марцинкевича пытались заставить подписать «некую бумагу» в отсутствие представителя защиты.

Ранее Михальчик в эфире НСН заявил, что «Тесак» жаловался на пытки в заключении. Защитник не исключает, что его могли убить. О пытках также сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По её словам, Марцинкевич просил о помощи, но адвокатов к нему не пускали.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоАдвокатМаксим Марцинкевич (Тесак)
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры