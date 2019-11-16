Адвокат экс-доцента СПбГУ призвал к трехдневному молчанию в связи с похоронами аспирантки

Адвокат экс-доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, арестованного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев призвал СМИ к трехдневному молчанию в связи с похоронами девушки. Об этом сообщает Интерфакс.

"Прошу воздержаться от публикаций, новостей, шоу и т.д. (...) Прошу поддержать защиту в стремлении оградить родных и близких жертвы инцидента от назойливых напоминаний о трагедии", - приводит его слова агентство.

Почуев также подчеркнул, что "чрезмерное смакование подробностей преступлений" свидетельствует об отсутствии культуры милосердия в обществе.

Ранее стало известно, что девушку похоронят на ее родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края в субботу.

Историк Олег Соколов зaстрелил девушку, которая была его возлюбленной, рaсчленил труп и пытaлся утопить его по чaстям в реке. Профессорa зaдержaли сотрудники полиции. Свою вину он признал.



