Адвокат экс-доцента СПбГУ призвал к трехдневному молчанию в связи с похоронами аспирантки
Адвокат экс-доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, арестованного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев призвал СМИ к трехдневному молчанию в связи с похоронами девушки. Об этом сообщает Интерфакс.
"Прошу воздержаться от публикаций, новостей, шоу и т.д. (...) Прошу поддержать защиту в стремлении оградить родных и близких жертвы инцидента от назойливых напоминаний о трагедии", - приводит его слова агентство.
Почуев также подчеркнул, что "чрезмерное смакование подробностей преступлений" свидетельствует об отсутствии культуры милосердия в обществе.
Ранее стало известно, что девушку похоронят на ее родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края в субботу.
Историк Олег Соколов зaстрелил девушку, которая была его возлюбленной, рaсчленил труп и пытaлся утопить его по чaстям в реке. Профессорa зaдержaли сотрудники полиции. Свою вину он признал.
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