СМИ: Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в СИЗО

По данным издания, мужчина совершил самоубийство, а его тело нашёл другой арестант.

Волочкова и Кузнецов познакомились на ТВ-шоу «Давай поженимся» в 2021 году. После отдыха на Мальдивах балерина бросила мужчину, который в 2022 году женился на новой возлюбленной.

В мае 2023 года Кузнецова арестовали. По версии следствия, 46-летний мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей 28-летней супруги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

