СМИ: Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в СИЗО
Тело бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова было обнаружено в камере в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, сообщает Life.ru.
По данным издания, мужчина совершил самоубийство, а его тело нашёл другой арестант.
Волочкова и Кузнецов познакомились на ТВ-шоу «Давай поженимся» в 2021 году. После отдыха на Мальдивах балерина бросила мужчину, который в 2022 году женился на новой возлюбленной.
В мае 2023 года Кузнецова арестовали. По версии следствия, 46-летний мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей 28-летней супруги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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