Адвокат Ефремова: Семья погибшего в ДТП готова обсуждать компенсацию

О какой именно компенсации идёт речь, Пашаев не уточнил, но сказал, что хочет поговорить на этот счёт не только с братом погибшего, но и с Добровинским, которому планирует позвонить.

Добровинский ранее заявлял, что семья погибшего в устроенном Ефремовым ДТП мужчины отказывается принимать извинения и деньги. Он сказал РБК, что Валерий Захаров обсуждал с Пашаевым только возможность переговоров, а детали будет определять сам Добровинский. По всему остальному решение будет принимать семья Захаровых.

«Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили», - отметил адвокат потерпевших.

Добровинский согласен на встречу, но хочет, чтобы она происходила в присутствии известных людей во избежание разночтений.

Ефремов через четыре дня после смертельного ДТП, находясь под домашним арестом, записал видеообращение. В нём он извинился перед родными погибшего и заявил о готовности предоставить помощь, если те её примут.

