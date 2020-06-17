Адвокат Ефремова: Семья погибшего в ДТП готова обсуждать компенсацию

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил журналистам, что связался с братом погибшего в ДТП Сергея Захарова Валерием и выяснил, что тот готов обсуждать вопрос компенсации. Об этом сообщает РБК.

По словам Пашаева, Валерий Захаров «готов на все», в том числе встретиться для обсуждения, если разрешит адвокат потерпевших Александр Добровинский.

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О какой именно компенсации идёт речь, Пашаев не уточнил, но сказал, что хочет поговорить на этот счёт не только с братом погибшего, но и с Добровинским, которому планирует позвонить.

Добровинский ранее заявлял, что семья погибшего в устроенном Ефремовым ДТП мужчины отказывается принимать извинения и деньги. Он сказал РБК, что Валерий Захаров обсуждал с Пашаевым только возможность переговоров, а детали будет определять сам Добровинский. По всему остальному решение будет принимать семья Захаровых.

«Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили», - отметил адвокат потерпевших.

Добровинский согласен на встречу, но хочет, чтобы она происходила в присутствии известных людей во избежание разночтений.

Ефремов через четыре дня после смертельного ДТП, находясь под домашним арестом, записал видеообращение. В нём он извинился перед родными погибшего и заявил о готовности предоставить помощь, если те её примут.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:АдвокатКомпенсацияДТПМихаил Ефремов
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