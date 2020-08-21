Адвокат Ефремова потребовал отвода судьи

Представляющий интересы актёра Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП с участием подзащитного, Елене Абрамовой. Об этом сообщает ТАСС с судебного заседания в пятницу, 21 августа.

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Пашаев заявил, что Абрамова может быть заинтересована в исходе дела. Он посетовал, что суд не стал назначать новые судебно-медицинские и автотехнические экспертизы по делу и что его ходатайства отклоняются.

«Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», - сказал Пашаев. Он также недоволен тем, что судья якобы торопит процесс рассмотрения дела.

Представители потерпевших и гособвинения не нашли оснований для отвода Абрамовой.

Заседания по делу Ефремова на этой неделе проходят каждый день, начиная со вторника. 20 августа Пашаев привёл в суд свидетеля защиты, заявившего, что после ДТП видел Ефремова не на водительском, а на пассажирском кресле, сообщает телеканал «360». Этот свидетель, однако, признался, что слеп на один глаз, а другим плохо видит. Суд не стал приобщать его показания к делу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудМихаил Ефремов
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