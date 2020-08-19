Дело Ефремова: хакеры, спутники и лазер

Предметом исследования в речи защитника Ефремова стала автотехническая экспертиза, проведенная в ходе расследования обстоятельств ДТП 8 июня, когда джип Ефремова врезался на Садовом кольце в минифургон, водитель которого погиб. Эльман Пашаев зачитал в суде отзыв на результаты экспертизы, из которого следует, что эксперты незаслуженно обошли такие версии причин ДТП, как перехват хакерами управления машиной, ослепление лазером, попадание отравляющих веществ. Что уж говорить о таких промахах, как неисследованные время заливки асфальта, коэффициент сцепления, обработка реагентами, колейность, статистика неисправностей автомобиля. Далее – цитата по РИА Новости:

«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», - заявил в суде Эльман Пашаев.

Тут уместно напомнить, что по данным другой экспертизы, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Изначально Ефремов признавал свою вину в случившемся, как и то, что находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП – это следует из его же признания инспекторам ДПС на месте аварии и покаянной видеозаписи, опубликованной несколько дней спустя. Однако затем защита изменила тактику: в суде Ефремов отказался от признания вины на том основании, что не помнит ничего из происходившего в тот день, а его адвокат заявил, что это он написал актеру текст для видеообращения.