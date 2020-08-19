Дело Ефремова: хакеры, спутники и лазер
Судебные слушания по трагическому происшествию превращаются в комедию абсурда
Слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова в среду, 19 августа, не обошлись без приключений: была объявлена экстренная эвакуация из здания Пресненского суда, как, впрочем, и еще в нескольких столичных судах. Но не это стало главным украшением очередной серии процесса отправления правосудия: бал правят адвокаты.
И если накануне защитники сторон устроили не вполне корректную дискуссию на тему, чья мама лучше, то в этот раз дошло до хакеров, спутников и лазера. Слово держал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Предметом исследования в речи защитника Ефремова стала автотехническая экспертиза, проведенная в ходе расследования обстоятельств ДТП 8 июня, когда джип Ефремова врезался на Садовом кольце в минифургон, водитель которого погиб. Эльман Пашаев зачитал в суде отзыв на результаты экспертизы, из которого следует, что эксперты незаслуженно обошли такие версии причин ДТП, как перехват хакерами управления машиной, ослепление лазером, попадание отравляющих веществ. Что уж говорить о таких промахах, как неисследованные время заливки асфальта, коэффициент сцепления, обработка реагентами, колейность, статистика неисправностей автомобиля. Далее – цитата по РИА Новости:
«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», - заявил в суде Эльман Пашаев.
Тут уместно напомнить, что по данным другой экспертизы, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Изначально Ефремов признавал свою вину в случившемся, как и то, что находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП – это следует из его же признания инспекторам ДПС на месте аварии и покаянной видеозаписи, опубликованной несколько дней спустя. Однако затем защита изменила тактику: в суде Ефремов отказался от признания вины на том основании, что не помнит ничего из происходившего в тот день, а его адвокат заявил, что это он написал актеру текст для видеообращения.
А потом в линии защиты и вовсе начались труднообъяснимые кульбиты, большинство из которых были призваны заронить сомнение в том, был ли именно Ефремов за рулем своей машины в момент аварии. Странные же речи о спутниках и лазерах прозвучали в суде на основании мнения специалиста по автотехническим экспертизам, которого привлекла к процессу сторона защиты. Некто по фамилии Фиалко призвал учитывать любые сценарии: «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака», приводит его слова РИА Новости.
Сообщений о появлении инопланетян в деле Ефремова пока не поступало…
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