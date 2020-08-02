Адвокат Ефремова опять не придет судебное заседание

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что не сможет явиться на судебное заседание 5 августа. Защитник просит перенести слушания, потому что он занят в другом судебном процессе.

По словам Пашаева, слушания по делу Ефремова, которые пройдут в Пресненском суде Москвы, для него в данный момент не в приоритете.

«Я не приду, я буду в другом суде в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев, идет к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, а суд назначил. Как это понимать?» - цитирует адвоката РИА Новости.

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Пашаев хочет «избежать конфликтной ситуации, и все было по закону». Он будет просить о переносе сроков заседания, а также – о возможности вести трансляцию в прямом эфире прямо из судебного зала.

Напомним, суд уже переносил предварительное слушание по делу Ефремова в минувшую среду. Причиной стала неявка адвокатов, в том числе Пашаева. В четверг в Пресненском суде столицы приняли решение рассматривать дело актера по существу 5 августа.

Автомобиль Ефремова попал в аварию вечером 8 июня на Садовом кольце у здания МИД РФ. В результате ДТП погиб водитель микрофургона, в который врезался внедорожник актера, Сергей Захаров. Экспертиза показал, что Ефремов в этот момент был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В связи с этим он также проходит свидетелем по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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