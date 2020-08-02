Адвокат Ефремова опять не придет судебное заседание

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что не сможет явиться на судебное заседание 5 августа. Защитник просит перенести слушания, потому что он занят в другом судебном процессе.

По словам Пашаева, слушания по делу Ефремова, которые пройдут в Пресненском суде Москвы, для него в данный момент не в приоритете.

«Я не приду, я буду в другом суде в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев, идет к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, а суд назначил. Как это понимать?» - цитирует адвоката РИА Новости.