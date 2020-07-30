Суд оставил Ефремова под домашним арестом до 22 января

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, до 22 января 2021 года. Об этом заявил представитель е потерпевшей стороны, адвокат Александр Добровинский. Кроме того, он подчеркнул, что артисту было отказано в двухчасовых прогулках, о которых просила сторона защиты, пишет Ura.ru.

Первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа, отмечает ТАСС.

Напомним, резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, который позже скончался больнице. Экспертиза обнаружила в его крови Михаила Ефремова алкоголь и следы наркотиков. Актер был помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, напоминает RT.