Суд оставил Ефремова под домашним арестом до 22 января
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, до 22 января 2021 года. Об этом заявил представитель е потерпевшей стороны, адвокат Александр Добровинский. Кроме того, он подчеркнул, что артисту было отказано в двухчасовых прогулках, о которых просила сторона защиты, пишет Ura.ru.
Первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа, отмечает ТАСС.
Напомним, резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, который позже скончался больнице. Экспертиза обнаружила в его крови Михаила Ефремова алкоголь и следы наркотиков. Актер был помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, напоминает RT.
Накануне стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП - это зафиксировано в материалах уголовного дела. Позднее адвокат актера Эльмана Пашаев подтвердил этот факт.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что признание вины Ефремовым сейчас никак не повлияет на судебный процесс, и рассказал, каким образом актер может уйти от наказания.
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