Адвокат Ефремова: ДТП с участием актера могли устроить хакеры
В автотехнической экспертизе, проведенной по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, подчеркивает РИА Новости.
Также защитник подчеркнул, что без внимания осталась не только электроника машины. Пашаев отметил, что «не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана».
К слову, слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прерваны. В их ходе в Пресненском суде столицы объявили эвакуацию из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Из здания были эвакуированы все, включая Михаила Ефремова.
Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло в центре столицы 8 июня. Актер, двигаясь на внедорожнике, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает Ura.ru.
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