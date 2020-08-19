Адвокат Ефремова: ДТП с участием актера могли устроить хакеры

В автотехнической экспертизе, проведенной по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, подчеркивает РИА Новости.

Также защитник подчеркнул, что без внимания осталась не только электроника машины. Пашаев отметил, что «не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана».