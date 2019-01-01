Адвокат: Дело Захарченко только начинается

«При данных обстоятельствах и доказательной базе считаю приговор вполне справедливым. Тем более что, деньги, которые у него изъяли, уже ушли в бюджет. Плюс еще штраф. Поэтому, считаю, все соразмерно», - пояснил он.

Юрист не считает, что дело Захарченко завершилось вместе с судебным вердиктом.

«Я уверен, что Федеральная служба безопасности ведет расследование и устанавливает всю цепочку. Просто там будут замешаны высокопоставленные лица, и для этого нужно время. На Захарченко расследование не остановилось. Там будут совсем другие эпизоды, показания, свидетели. И новые обвинения будут. Там все только началось», - подчеркнул он.

Напомним, Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро (всего более 9 млрд рублей). Прокуроры просили приговорить его к 15,5 годам в колонии строгого режима.

