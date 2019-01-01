Адвокат: Дело Захарченко только начинается
Юрист объяснил НСН, почему считает приговор бывшему полковнику справедливым.
Бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД РФ (ГУЭБиПК) полковник Дмитрий Захарченко судом приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Он лишен звания полковника и должен выплатить штраф 117 млн рублей. Суд признал его виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.
Адвокат Давид Кемулария объяснил НСН, почему считает приговор Захарченко справедливым.
«При данных обстоятельствах и доказательной базе считаю приговор вполне справедливым. Тем более что, деньги, которые у него изъяли, уже ушли в бюджет. Плюс еще штраф. Поэтому, считаю, все соразмерно», - пояснил он.
Юрист не считает, что дело Захарченко завершилось вместе с судебным вердиктом.
«Я уверен, что Федеральная служба безопасности ведет расследование и устанавливает всю цепочку. Просто там будут замешаны высокопоставленные лица, и для этого нужно время. На Захарченко расследование не остановилось. Там будут совсем другие эпизоды, показания, свидетели. И новые обвинения будут. Там все только началось», - подчеркнул он.
Напомним, Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро (всего более 9 млрд рублей). Прокуроры просили приговорить его к 15,5 годам в колонии строгого режима.
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