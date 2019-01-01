Полковники ФСБ бьют рекорды полковника МВД. Захарченко нервно курит

В 12 миллиардов рублей оценивается изъятая наличность и драгоценности по делу полковника ФСБ Черкалина. Против каких-то «жалких» 8,5 млрд по делу Захарченко. Правда, в истории с арестами полковников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева 12 с лишним млрд рублей приходится на троих. Однако, по мнению следователей, ведущих дело, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, - отмечает «Коммерсантъ».

Истории Захарченко и Черкалина во многом схожи, несмотря на их принадлежность к разным силовым структурам. И в том и в другом случаях изъятые деньги и ценности исчисляются даже не ящиками – квартирами. По делу Захарченко миллиарды изымали из квартиры, приспособленной под «деньгохранилище». В деле Черкалина и компании 12 миллиардов хранились в трех квартирах. Задержанные полковники ФСБ Черкалин, Васильев и Фролов находятся в СИЗО. Оперативники подозревают их в получении средств от руководителей банков за покровительство коммерческим структурам. В частности, есть предположения, что так высоко могла цениться предоставляемая ими служебная или инсайдерская информация: полковники по долгу службы курировали Минфин, Центробанк, биржи и крупные банки, - поясняет РБК.

Формально арестованным сотрудникам ФСБ обвинения предъявлены следующие. Кириллу Черкалину инкриминируется получение взяток на 850 тысяч долларов за действия или бездействие и общее покровительство некоей коммерческой структуры. Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву – мошенничество. То есть речь идет о разных составах и событиях, а дела находятся в производстве разных структур. Так, во всяком случае, было до обнаружения нескольких квартир денег. А в свете обнаружения 12 миллиардов не исключено, что в делах чекистов могут появиться новые эпизоды.

Прежний «рекордсмен» по объемам изъятого полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. В декабре 2017 года суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства нелегального имущества на общую сумму более 9 млрд рублей. В частности, облигации, объекты недвижимости, ювелирные изделия, денежные средства на счетах, в банковском хранилище и в наличности. Обвинение на продолжающемся судебном процессе просит для полковника Захарченко 15 с половиной лет колонии строгого режима и штраф на сумму около полумиллиарда рублей.

