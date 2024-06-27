Адвокат Данильченко: При разводе невозможно отсудить все имущество

Она указала, что для суда не имеет значения, на чьё именно имя было куплено то или иное имущество - при разводе всё разделят поровну.

«Оставить экс-супруга с одной зубной щёткой женщине не удастся», - подчеркнула юрист.

Данильченко уточнила, что при разводе, кроме движимого и недвижимого имущества, будут разделены денежные средства, ценные бумаги, вклады, доли в капитале.

Ранее оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов заявили, что после десяти счастливых лет совместной жизни решили развестись, сообщает 360.ru.

