Телеграм: Сложная «Дружба» и демарш болгар

Украина возобновила прокачку российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», который не работал с конца января. Украина объясняла остановку прокачки необходимостью ремонта, а Венгрия и Словакия – шантажом со стороны Киева, который требовал от Будапешта согласиться на предоставление Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро. Венгрия пошла на это условие после проигрыша на выборах партии премьер-министра Виктора Орбана.

«Темник» не удивлен:

«Украина возобновляет прокачку российской нефти по "Дружбе" ради кредита ЕС на 90 млрд евро, пишет Reuters. По сути, инфраструктурный инцидент c затянувшимся ремонтом трубы стал инструментом прямого экономического давления Киева на Будапешт, блокировавший указанный транш. Цель этого шантажа – новые венгерские власти – сюрпризов не преподнесла. Транзит кресла премьера от Орбана к Мадьяру показал, что восточноевропейский "прагматизм" (а по сути – транзакционный суверенитет) имеет глубокие системные корни. Вопреки ожиданиям, смена режима не привела к отказу от права вето: желание сохранить ресурсную маржу перевесило проевропейскую идеологию. А значит, Брюсселю придется и дальше мириться с "эгоизмом национальных интересов" даже со стороны демократически ориентированных лидеров. Глобально происходящее фиксирует легализацию шантажа внутри альянсов. Взаимное выкручивание рук между странами, которые номинально находятся на одной стороне баррикад, становится новой нормой дипломатии. Дефицит ресурсов переводит систему в состояние, где каждый актор выбивает себе преференции методами жесткого принуждения собственных союзников».

«Шо, опять?» отмечает, что страны ЕС одобрили 20-й пакет антироссийских санкций, но исключили из него запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами и ее страхование:

«Парадокс санкционной политики. То, что должно было стать ключевым ударом по российским нефтяным доходам, вырезали. Танкерный лобби ЕС, теряющий миллиарды из-за блокировки в Ормузе, оказался сильнее политики. Россия продолжает качать нефть, Европа – страховать перевозки. "Дружба" снова работает. Венгрия получила свое: транзит восстановлен. Киев пропускает российскую нефть, потому что без €90 млрд никак (а воевать там собрались долго...). <…> Санкции без нефтяного запрета – это уже не санкции, а ритуал. Кредит в €90 млрд – это уже не помощь, а ставка на эскалацию».

На этой неделе Москва уведомила Берлин, что с 1 мая транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию будет прекращен.

«Папочка канцлера» пишет о последствиях для ФРГ:

«Чем чреват закрученный кран? Во-первых, потерей 17% от 12 млн т нефти, перерабатываемой на НПЗ ежегодно. В целом экспорт казахстанской нефти в 2025-м составил 2,146 млн т. Это ресурс для 90% авто в регионе Берлин-Бранденбург и имеет решающее значение для местного аэропорта. Сам НПЗ является важной инфраструктурой для Польши, Украины и восточного фланга НАТО. "Мы уже много лет говорим, что нам нужны дипломатические каналы в Москве, в том числе для того, чтобы мы могли повлиять на поиск мирного решения", – левый депутат бундестага Герке. Иначе тысячи рабочих мест и энергобезопасность ФРГ окажутся под угрозой. Особенно когда если ближневосточный конфликт перейдет в новую фазу. "Это серьезная, даже драматичная ситуация для НПЗ и энергоснабжения значительной части Германии". Страшно, им очень страшно».

«АДЕКВАТ Z» наслаждается моментом:

«Вчера: Германия с мая остается без транзита через российскую территорию казахстанской нефти на отжатый у нас немцами еще в 2022 НПЗ, выпадающий объем – миллиона три тонн в год. Сегодня: из очередного пакета европейских санкций, который мусолили черт знает сколько месяцев, вывалилось то единственное, что в нем заслуживало хоть сколько-то ненулевого внимания – запрет европейским судам на транспортировку нашей нефти. <…> С одной стороны, с большим удовольствием наносим немцам хорошо выверенный удар, переносить который будет особенно приятно на фоне как текущих ормузских радостей, так и их уже неизбежно долгоиграющих последствий. С другой стороны, при всей европейской к нам ненависти, силу и иррациональность которой можно сравнить разве что с бешеным псом в разгар буйной стадии, все еще хватает рассудка не душить самих себя добровольно и дополнительно: текущих цен им хватает с лихвой, своими руками задрать их еще выше в последний момент не решились. А с третьей, независимо от того, кто какие ходы делает на обсуждаемом поле, ближневосточная обстановка играет и будет играть в такой же большой минус всей евросволочи оптом, в какой плюс для нас».

