Телеграм: Сложная «Дружба» и демарш болгар
В России разворачиваются выборы, Иран жестко торгуется, Украина страдает, а Европа терпит, по мнению популярных Телеграм-каналов страны.
Госдума и её кампания
Авторы каналов следят за подготовкой к предвыборной кампании, которая начнется в июне.
Политик Ирина Елиферова рассказывает об участии военных в праймериз «Единой России»:
«Один из главных политических эффектов участия военнослужащих в предварительном голосовании "Единой России" – это новые идеи и смыслы, которые они привносят в партийные проекты. Люди, прошедшие испытания разлукой с близкими, могут по-новому взглянуть на семейную политику, на отношения между отцами и детьми. Московское отделение "Единой России" готово поддержать наших ветеранов СВО: они уже системно вовлекаются в партийные проекты. На четвертой консультационной сессии для участников предварительного голосования перед выборами в Госдуму IX созыва депутат Госдумы Виктор Селиверстов поставил задачу – предоставить участникам СВО полноценный инструментарий партийных проектов».
«Единая Россия. Официально» приводит слова секретаря Генсовета партии Владимира Якушева:
«Абсолютно все участники процедуры должны понимать: расслабиться не получится. Прежние заслуги, статус, опыт прошлых кампаний сами по себе не дадут результата. И формального участия в предварительном голосовании мы не допустим. Кандидаты должны усердно работать. Мы видим активность каждого. Понимаем, кто уже вовлечен, а кто создает видимость. Ключевой показатель – способность выходить к избирателям, разговаривать с ними, убеждать. Отвечать на любые, даже самые неудобные вопросы. Все должны быть готовыми к этому уже сейчас».
«Мюсли вслух» пишут, что электоральный сезон в этом году особенный:
«Впервые в осенних выборах в Госдуму РФ участвуют 4 молодых региона. Об этом накануне сказал президент Путин, подчеркнув, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши противники будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Очевидно, что ЕДГ-2026 будет отведена важная роль в продолжающейся политической интеграции новых российских субъектов. На ход избирательной кампании здесь окажут влияние не только местные особенности, но и непосредственная близость зоны СВО. Поэтому одним из важнейших условий их проведения станет обеспечение безопасности всем участникам: кандидатам, избирателям, членам избирательных комиссий и наблюдателям. В этом должен будет помочь успешный опыт проведения референдумов и единых дней голосования прошлых лет».
«ЭИСИ – Повестка дня» рассуждает о попытках врагов России расколоть общество в условиях грядущих выборов:
«Россия – демократическое государство, и формирование всех уровней власти, от федерального до муниципального, проходит посредством волеизъявления избирателей, граждан России, в условиях открытого информационного пространства и высокой степени политической конкуренции, включающей критику, к слову, не всегда обоснованную и справедливую, представителей власти и государства в целом со стороны оппозиционных кандидатов и партий. К этой критике активно присоединяются противники нашей страны, манипулируя общественным мнением в своих целях, создавая фейки и проводя кампании по дезинформации. <…> Цель этих информационных атак – ослабление России, разрушение существующего в нашей стране консенсуса. Так было всегда. Но сегодня, в условиях открытого противостояния, "гибридной войны", которую Запад ведет против России, атаки противников на нашу избирательную систему, нашу демократию, становятся особенно агрессивными. Задача всех ветвей и уровней власти, всех партий, всех институтов гражданского общества России, всех граждан России – вместе, в едином строю, противостоять агрессивным атакам Запада, попыткам навязать свою волю нашему народу».
«338» полагает, что Россия может поделиться уникальным опытом с другими странами:
«Мы живем в период, когда Россия вынужденно и вынуждена формировать и внедрять "правила игры" фактически на ходу. В том числе проводить выборы в условиях боевых действий и режима КТО. Спустя непродолжительное время – да уже сейчас – Россия может предлагать всему миру теоретико-методологическую базу организации избирательного процесса в подобных экстремальных условиях. Предлагать – но точнее сказать "учить всех желающих в мире". В том числе – предлагая этот опыт (пусть и через посредников) для сопредельной территории. На которой выборы пока не хотят проводить, но провести выборы должны. Вынужденный опыт, который нельзя игнорировать. А тем более растратить или однажды забыть».
Украина и её проблемы
Авторы каналов следят за ходом СВО и положением украинцев.
«СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО» пишет, что боевики ВСУ все чаще угоняют гражданские автомобили:
«Мобилизованные вскрывают гаражи в брошенных домах и забирают все, что можно увезти. Особый интерес – к пикапам. Их используют для задач, но живут такие машины недолго, поэтому поток нужен постоянный. Останавливать это никто не спешит. Наоборот, схема удобная: меньше трат на обеспечение, больше "ресурса" за чужой счет».
«Всевидящее око» комментирует вероятность ужесточения мобилизации на Украине:
«Киевскому режиму нужно свежее мясо. Так что офис клоуна-тирана начал всерьез обсуждать запрет на выезд за рубеж молодых людей от 18 до 22 лет. Ни охотники из ТЦК, ни Европа, пинками выгоняющая украинцев обратно на историческую родину помирать в окопах – не справляются. Пора приниматься за утилизацию тех, кто еще остался: молодежи. Есть серьезное подозрение, что сейчас, пока это все на уровне слухов, может случиться очередной массовый отъезд украинцев за границу. Прямо не страна, а стишок про десять негритят. До стадии "и никого не стало" рискующий дойти в самое ближайшее время».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» на примере одной бригады показывает отношение украинского командования к солдатам:
«Боевиков 43-й омбр оставили на передке без медикаментов. Раненые лежат без помощи, лечить нечем. Со снабжением та же картина. Еды нет, провизию не подвозят, люди сидят на минимуме. По перехвату слышно, как один просит помощи. Ответ простой: сначала "годная" информация, потом разговор. Помощь превращена в торг. Пока на позициях выживают как могут, сверху ставят условия».
«Verumreactor» приводит еще один пример:
«Константиновское направление трещит по швам и превращается в братскую могилу для солдат 100 бригады ВСУ. Но их комбригу Ткачуку немного не до этого, он занят благоустройством личной жизни, пока находится на такой высокой должности. Если ты фотографируешься с Зеленским и показываешь ему героические постановочные видео – вопросы в Украине решаются куда проще. Тем временем раненые неделями ждут эвакуации, пока техника возит гуманитарку для штаба. Отчеты Ткачука – ложь, чтобы скрыть просчеты. Ведь пока ты присылаешь красивые отчеты – ты герой и дальше можешь вести теневой бизнес на крови».
«ЮЖНЫЙ РУБЕЖ» публикует фото украинских солдат:
«Бойцы ВСУ теряют сознание от голода, пока командование срывает снабжение и ротацию. На украинских ресурсах показали истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона ВСУ и прямо написали, что на позициях нет еды и воды, люди теряют сознание от голода, пьют дождевую воду, со связью тоже проблемы. По сути, Киев сам подтвердил провал снабжения на передовой. Если подразделение сидит без воды, еды, связи и замены, значит, командование просто держит людей на износе».
«Дружба» и её прокачка
Украина возобновила прокачку российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», который не работал с конца января. Украина объясняла остановку прокачки необходимостью ремонта, а Венгрия и Словакия – шантажом со стороны Киева, который требовал от Будапешта согласиться на предоставление Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро. Венгрия пошла на это условие после проигрыша на выборах партии премьер-министра Виктора Орбана.
«Темник» не удивлен:
«Украина возобновляет прокачку российской нефти по "Дружбе" ради кредита ЕС на 90 млрд евро, пишет Reuters. По сути, инфраструктурный инцидент c затянувшимся ремонтом трубы стал инструментом прямого экономического давления Киева на Будапешт, блокировавший указанный транш. Цель этого шантажа – новые венгерские власти – сюрпризов не преподнесла. Транзит кресла премьера от Орбана к Мадьяру показал, что восточноевропейский "прагматизм" (а по сути – транзакционный суверенитет) имеет глубокие системные корни. Вопреки ожиданиям, смена режима не привела к отказу от права вето: желание сохранить ресурсную маржу перевесило проевропейскую идеологию. А значит, Брюсселю придется и дальше мириться с "эгоизмом национальных интересов" даже со стороны демократически ориентированных лидеров. Глобально происходящее фиксирует легализацию шантажа внутри альянсов. Взаимное выкручивание рук между странами, которые номинально находятся на одной стороне баррикад, становится новой нормой дипломатии. Дефицит ресурсов переводит систему в состояние, где каждый актор выбивает себе преференции методами жесткого принуждения собственных союзников».
«Шо, опять?» отмечает, что страны ЕС одобрили 20-й пакет антироссийских санкций, но исключили из него запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами и ее страхование:
«Парадокс санкционной политики. То, что должно было стать ключевым ударом по российским нефтяным доходам, вырезали. Танкерный лобби ЕС, теряющий миллиарды из-за блокировки в Ормузе, оказался сильнее политики. Россия продолжает качать нефть, Европа – страховать перевозки. "Дружба" снова работает. Венгрия получила свое: транзит восстановлен. Киев пропускает российскую нефть, потому что без €90 млрд никак (а воевать там собрались долго...). <…> Санкции без нефтяного запрета – это уже не санкции, а ритуал. Кредит в €90 млрд – это уже не помощь, а ставка на эскалацию».
На этой неделе Москва уведомила Берлин, что с 1 мая транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию будет прекращен.
«Папочка канцлера» пишет о последствиях для ФРГ:
«Чем чреват закрученный кран? Во-первых, потерей 17% от 12 млн т нефти, перерабатываемой на НПЗ ежегодно. В целом экспорт казахстанской нефти в 2025-м составил 2,146 млн т. Это ресурс для 90% авто в регионе Берлин-Бранденбург и имеет решающее значение для местного аэропорта. Сам НПЗ является важной инфраструктурой для Польши, Украины и восточного фланга НАТО. "Мы уже много лет говорим, что нам нужны дипломатические каналы в Москве, в том числе для того, чтобы мы могли повлиять на поиск мирного решения", – левый депутат бундестага Герке. Иначе тысячи рабочих мест и энергобезопасность ФРГ окажутся под угрозой. Особенно когда если ближневосточный конфликт перейдет в новую фазу. "Это серьезная, даже драматичная ситуация для НПЗ и энергоснабжения значительной части Германии". Страшно, им очень страшно».
«АДЕКВАТ Z» наслаждается моментом:
«Вчера: Германия с мая остается без транзита через российскую территорию казахстанской нефти на отжатый у нас немцами еще в 2022 НПЗ, выпадающий объем – миллиона три тонн в год. Сегодня: из очередного пакета европейских санкций, который мусолили черт знает сколько месяцев, вывалилось то единственное, что в нем заслуживало хоть сколько-то ненулевого внимания – запрет европейским судам на транспортировку нашей нефти. <…> С одной стороны, с большим удовольствием наносим немцам хорошо выверенный удар, переносить который будет особенно приятно на фоне как текущих ормузских радостей, так и их уже неизбежно долгоиграющих последствий. С другой стороны, при всей европейской к нам ненависти, силу и иррациональность которой можно сравнить разве что с бешеным псом в разгар буйной стадии, все еще хватает рассудка не душить самих себя добровольно и дополнительно: текущих цен им хватает с лихвой, своими руками задрать их еще выше в последний момент не решились. А с третьей, независимо от того, кто какие ходы делает на обсуждаемом поле, ближневосточная обстановка играет и будет играть в такой же большой минус всей евросволочи оптом, в какой плюс для нас».
Иран и его война
США разрабатывают новые планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ормузском проливе в случае срыва действующего соглашения о прекращении огня, сообщил CNN со ссылкой на американских чиновников. Из-за ближневосточной эскалации многие страны столкнулись с энергетическим кризисом.
«Графономика» пишет о том, как закрытие Ормузского пролива бьет по Европе:
«Новый американский СПГ будет лишь в 2027 году. А природный газ в Европе нужен сейчас. Но его, конечно, нет. Но обязательно будет. Потом. А пока европейские газовые трейдеры могут перекупить газ на спотовом рынке – если найдут и дадут премию. В общем, европейцам нужно опять платить и не забывать благодарить американского президента за то, что "молекулы свободы" есть в этом мире, каяться за десятилетия работы с российским газом и снова платить. Глупость, тем более политическая, – штука крайне дорогая, и пришло время ее оплачивать. И с точки зрения ведения внешней энергетической политики США, санкции на российский СПГ и выпадение катарского СПГ с мирового рынка – вполне логичные, осознанные шаги. Более того, уже сейчас можно прогнозировать, что Ормуз рано или поздно будет открыт. А вот возобновят ли работу катарские СПГ-терминалы – далеко не факт. Ноунейм БПЛА могут атаковать СПГ инфраструктуру Катара годами. Впрочем, можно и не надеяться на снятие санкций с российских СПГ проектов, о чем молят европейские энергетики европейских политиков».
«Доктор Z прописал» отмечает, что Турция размышляет, как извлечь выгоду из существующей ситуации:
«В частности, предлагается построить нефтепровод от Басры на юге Ирака до турецкого порта Джейхан на Средиземном море. Это альтернатива маршрутам через Ормузский пролив. И по мнению издания Hürriyet, новый трубопровод способен стать "золотой возможностью" как для Турции, так и для глобального энергорынка. По крайней мере, честно. Вот и глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол полагает, что проект транспортировки нефти из Ирака через Турцию способен одновременно решить несколько задач. А именно, обеспечить стабильный экспорт для Багдада, укрепить роль Анкары как энергетического хаба и повысить энергетическую безопасность Европы. Дело осталось за малым. Во-первых, Турция с Ираком должны договориться насчет условий строительства. Во-вторых, самое главное, где взять деньги на проект. По предварительным прикидкам, это порядка десяти миллиардов долларов. Впрочем, "где взять" известно, см. пункт про "энергетическую безопасность Европы". Надо сказать, идея не новая. И как здесь не напомнить про проект Транскаспийского газопровода из Туркмении в ту же Турцию. Сколько лет про него говорят, но далее разговоров дело так и не двинулось».
«Вашингтонский обком» указывает, что ОАЭ ведут переговоры с США о финансовой поддержке в случае продолжения войны на Ближнем Востоке и усиления кризиса в стране:
«Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что глава ЦБ ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе в Вашингтоне уже обсудил с главой минфина США Бессентом создание линии валютных свопов, которая обеспечила бы доступ к долларовой ликвидности для поддержки валюты и резервов в случае кризиса. В ходе переговоров также обсуждался и чувствительный аспект: при нехватке долларов ОАЭ могут быть вынуждены использовать китайский юань или другие валюты для расчетов по нефти и торговым операциям. <…> Напомним, что в прошлом году время визита в страну Трамп триумфально заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов инвестируют $1,4 трлн в экономику США в течение 10 лет, а теперь получается, что деньги нужны экономике самих ОАЭ».
«Мейстер» изучает американские потери:
«CNN посчитала уже израсходованное Штатами на войну с Ираном, пришла к неутешительному выводу: израсходовано почти 50% запасов ракет ПВО и ПРО, до 20-30% дальнобойных ракет типа Томагавк и других, на восполнение запасов потребуется несколько лет – 3-5 в зависимости от конкретного типа оружия. Эта арифметика должна быть в уме при оценке готовности Штатов возобновить махалово. Истратить еще изрядное количество так, что не просто дно покажется, а по нему ложка зазвенит – запросто, а вот будет ли результат – вопрос. Иранцы, к слову, это понимают очень хорошо».
«Безграничный аналитик» резюмирует:
«У Ирана цель – прогнуть американцев под мирное соглашение на своих условиях любой ценой. Другие варианты Исламская Республика в принципе не рассматривает, поскольку прекрасно понимает, что для Штатов кульбиты стоимости бензина перед выборами – очень плохой вариант. У США цель – как у Евразии, Востазии и Океании в "1984". Опутать противника кольцом своих баз, уверить в своем тотальном расположении, а затем неожиданно напасть, чтобы нанести сокрушительный удар. Разумеется, Вашингтон не заинтересован в процветании Ирана и будет категорически отказываться идти на такие шаги, которые могли бы это гарантировать или хотя бы приблизить. Поэтому танцы вокруг переговоров мы будем наблюдать еще очень долго из-за полного отсутствия точек соприкосновения. Что характерно, единственным способом давления США, по сути, стали словесные эскапады Дональда Трампа, но в Исламской Республике их не испугались».
Болгария и её выбор
В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы, на которых победило движение «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Румена Радева. В Евросоюзе его обвиняют в антиевропейской, антиукраинской и пророссийской позиции.
«Банкста» констатирует очевидное:
«Если в Евросоюзе побеждает не тот кандидат, то его клеймят Троянским конем Владимира Путина. Так европейские газеты называют всех кандидатов, которые хотят проводить независимую политику. Победивший на выборах Болгарии Радев стал троянским конем, хотя закончил американский военный университет и был летчиком НАТО».
«Выборный» приводит мнение главы ЛДПР:
«"Победа партии Радева знаменует череду досрочных парламентских выборов и говорит о явной усталости общества от русофобского курса в ущерб национальным интересам", – заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также он отметил, что фрагментация "суверенитистов", состоящая из Словакии, Чехии, Болгарии и Венгрии, в Европе нарастает. Это, по мнению депутата, является ответом на "агрессивно милитаристские аппетиты верхушки ЕС, намеренно толкающей европейцев в военное противостояние с Россией"».
«Политтранзит» цитирует публикацию The New York Times:
«За девять лет на посту президента Радев словом и делом приобрел репутацию пророссийски настроенного человека, говорится в публикации NYT. Недавно он раскритиковал временное правительство за поспешно подписанное соглашение о безопасности с президентом Украины Зеленским. Однако вместе с тем он набрал в партию деятелей спорта и технократов, которые придерживаются решительно проевропейских взглядов и сосредоточены на экономическом развитии. Некоторые политологи заявили, что Радев сознательно формулировал свою политику в общих выражениях, и далеко не ясно, как именно он будет действовать, сформировав правительство. Скорее всего, Радев захочет продолжить импорт российской нефти и газа в Болгарию и воспротивится финансовой и военной помощи Украине со стороны Европейского союза».
«Новости | Мировые события» осторожны в прогнозах:
«Для Брюсселя это тревожный сигнал. Для Москвы – шанс на появление в ЕС еще одного неудобного участника, который способен осложнять продвижение жестких антироссийских решений. Но главный вопрос не в победе как таковой, а в том, сможет ли Радев превратить электоральный результат в реальную власть».
Политолог Юрий Баранчик пишет, что в Брюсселе внимательно следят за развитием ситуации:
«Дипломаты ЕС пока не ожидают появления второго Виктора Орбана: у нового руководства Болгарии значительно меньше политического веса и больше экономических зависимостей от ЕС. Тем не менее, сюрпризы возможны – не зря партия Радева с таким разгромным счетом победила ставленников Евросоюза. Таким образом, новое руководство Болгарии, вероятно, будет стремиться к более рациональным отношениям с Россией, но пока без жесткой конфронтации с евробюрократами, балансируя между внутренним запросом на перемены и внешними обязательствами».
