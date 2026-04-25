Володин прибыл в Северную Корею с рабочим визитом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«У трапа самолета его встретил Чо Ен Вон - председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР», - отмечается в сообщении.

Володин по поручению президента России Владимира Путина поучаствует в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, который посвящен принимавшим участие в освобождении Курской области северокорейским солдатам. Кроме того спикер Госдумы встретится с коллегами из парламента Северной Кореи.

Ранее КНДР посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко, он прибыл в Пхеньян с официальным визитом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

