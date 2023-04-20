На блогера Лерчек могут завести новое уголовное дело

Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) могут завести новое уголовное дело по статье о фальсификации, а ее адвоката Михаила Мушаилова - лишить статуса, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, они пытались отвлечь следствие и убедить знакомых написать заявление на стилистку Эльвиру Янковскую.

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Изначально Лерчек обвинила Янковскую в продаже сумок-подделок под брендом ее семьи, в процессе правоохранители обнаружили у Чекалиной неоплаченные налоги на миллионы рублей.

Чтобы отвлечь следователей, пишет Mash, Лерчек отправила своего адвоката к их общим с Янковской подругам, чтобы тот убедил их в доносах в адрес Янковской.

Подруги собрали доказательства и пожаловались в адвокатскую палату на угрозы.

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