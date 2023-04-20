На блогера Лерчек могут завести новое уголовное дело

Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) могут завести новое уголовное дело по статье о фальсификации, а ее адвоката Михаила Мушаилова - лишить статуса, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, они пытались отвлечь следствие и убедить знакомых написать заявление на стилистку Эльвиру Янковскую.