Адвокат Блиновской рассказала, что дети блогера живут с бабушкой

Арестованная Елена Блиновская регулярно общается со своими детьми по телефону, рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова.

Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части налогового долга

«Звонки разрешены. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся», —пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам адвоката, в настоящий момент Блиновская активно занимается погашением долгов и уже начала продавать имущество.

Ранее СМИ сообщили, что мужа блогера Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении в зоне СВО и доставили на допрос. Предприниматель находится в федеральном розыске из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов и отмывании денег. При этом бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание Блиновского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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