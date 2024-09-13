Адвокат Блиновской рассказала, что дети блогера живут с бабушкой

«Звонки разрешены. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся», —пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам адвоката, в настоящий момент Блиновская активно занимается погашением долгов и уже начала продавать имущество.

Ранее СМИ сообщили, что мужа блогера Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении в зоне СВО и доставили на допрос. Предприниматель находится в федеральном розыске из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов и отмывании денег. При этом бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание Блиновского, передает «Радиоточка НСН».

