Никита Белых отказывается комментировать свой развод
Адвокат Никиты Белых в беседе с НСН заявил о принципиальном отказе экс-губернатора Кировской области говорить о разводе с супругой.
Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего наказание в колонии, Екатерина (в девичестве Рейферт) заявила о намерении развестись с ним. В интервью НСН она рассказала, что подать заявление на развод ее вынудили угрозы о том, что с Никитой Белых может что-то произойти в колонии.
Адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов в эфире НСН заявил, что ни он, ни сам Никита Белых не будут давать комментарии по этому поводу.
«Без комментариев. У нас согласованная с Никитой Юрьевичем позиция, что мы комментариев не даем. Если супруга комментирует, то комментирует. У меня и у самого Белых комментариев нет», — сказал юрист.
Грохотов также отказался отвечать на вопрос о самочувствии своего подзащитного, у которого ранее были проблемы со здоровьем.
«В этот период не буду комментировать пока вообще ничего», — заявил адвокат.
Напомним, что Никита Белых и Екатерина Рейферт заключили брак осенью 2017 года в следственном изоляторе «Лефортово», где экс-губернатор содержался во время следствия. В феврале 2018 года Белых признали виновным в коррупции и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии в Рязанской области.
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