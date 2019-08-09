Никита Белых отказывается комментировать свой развод

Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего наказание в колонии, Екатерина (в девичестве Рейферт) заявила о намерении развестись с ним. В интервью НСН она рассказала, что подать заявление на развод ее вынудили угрозы о том, что с Никитой Белых может что-то произойти в колонии.

Адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов в эфире НСН заявил, что ни он, ни сам Никита Белых не будут давать комментарии по этому поводу.

«Без комментариев. У нас согласованная с Никитой Юрьевичем позиция, что мы комментариев не даем. Если супруга комментирует, то комментирует. У меня и у самого Белых комментариев нет», — сказал юрист.