Подавшая на развод жена Никиты Белых рассказала об угрозах в его адрес

Супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых (в девичестве Рейферт) заявила о намерении развестись с ним. Сам политик в настоящее время отбывает наказание в колонии.

В интервью НСН Екатерина рассказала, что подать заявление на развод ее вынудили угрозы о том, что с Никитой Белых может что-то произойти в колонии.

«Я получила много вопросов по поводу того, от кого поступают мне угрозы. Для журналиста, который занимается расследованиями, это достаточно привычная история. Но, для журналиста, правозащитника, у которого супруг находится в тюрьме, вопрос, с просьбой не освещать дело господина Ремизова (Александра Ремизова), не боюсь ли я, что с Никитой Юрьевичем что-то случится в тюрьме, звучит именно так. Меня пытались коррумпировать, меня пытались запугивать, сейчас подверглась шквалу звонков и анонимных сообщений», - заявила она.