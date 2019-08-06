Подавшая на развод жена Никиты Белых рассказала об угрозах в его адрес
Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых рассказала в эфире НСН, что из-за ее работы она начала получать угрозы в адрес сидящего в колонии мужа.
Супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых (в девичестве Рейферт) заявила о намерении развестись с ним. Сам политик в настоящее время отбывает наказание в колонии.
В интервью НСН Екатерина рассказала, что подать заявление на развод ее вынудили угрозы о том, что с Никитой Белых может что-то произойти в колонии.
«Я получила много вопросов по поводу того, от кого поступают мне угрозы. Для журналиста, который занимается расследованиями, это достаточно привычная история. Но, для журналиста, правозащитника, у которого супруг находится в тюрьме, вопрос, с просьбой не освещать дело господина Ремизова (Александра Ремизова), не боюсь ли я, что с Никитой Юрьевичем что-то случится в тюрьме, звучит именно так. Меня пытались коррумпировать, меня пытались запугивать, сейчас подверглась шквалу звонков и анонимных сообщений», - заявила она.
Никита Белых и Екатерина заключили брак осенью 2017 года в следственном изоляторе «Лефортово», где экс-губернатор содержался во время следствия.
В феврале 2018 года Белых признали виновным в коррупции и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии в Рязанской области.
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