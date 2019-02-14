Владелец «Корчмы Тарас Бульба»: Приставы забирали у нас выручку из кассы

Юрий Белойван рассказал НСН, как несколько его ресторанов закрылись из-за действий налоговиков.

За время расследования дела о неуплате налогов сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба» потерпела убытки. По словам создателя сети, Юрия Белойвана, некоторые точки даже были вынуждены закрыться из-за давления налоговиков. В пресс-центре НСН он рассказал, как судебные приставы забирали выручку заведения на протяжении трёх месяцев, пока то не закрылось из-за убытков.

«Выручка упала, несколько ресторанов закрылись. Потому что там такие предпринимались действия. Например, три месяца в одном из них сидели сотрудники налоговой, один в форме прямо сидел, ППСника. Они сидели целыми днями, считали гостей, ходили каждый час в кассу, сверяли чеки. Кто-то им платил зарплату за это. Они что-то они искали, хотя, год прошёл, ничего нам не предъявили. Потом приходили приставы, забирали выручку. Так у нас закрылся ресторан, потому что им было нечем платить по текущим счетам. Плюс такая реклама, негативный ореол развитию бизнеса не способствуют», — рассказал Белойван.

Ранее в эфире НСН он объяснил, почему не намерен перевозить свой бизнес за границу. Также бизнесмен назвал реальную сумму неуплаченных налогов, опровергнув сообщения о двух миллиардах долгов.