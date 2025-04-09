«Звоните Машкову»: В театре Вахтангова посоветовали Ефремову вернуться в «Современник»
Актеру Михаилу Ефремову следует вернуться на прежнее место работы в театр «Современник» под руководством народного артиста России Владимира Машкова, допустил директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Зачем я его буду брать, если мы с ним никогда не работали и у нас прекрасная труппа? Он работал в «Современнике» — звоните Машкову», - отметил он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил Крок, также следовало бы уточнить у самого Ефремова, хочет ли он возвращаться к актерской деятельности и работе в театре.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, который отбывал наказание за смертельное ДТП, покинул территорию исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Адвокат актера Юрий Падалко заявил, что в планах Михаила Ефремова только творчество, но перед этим ему необходимо пройти курс лечения, передает «Радиоточка НСН».
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