Володин: Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда

Вопрос требует обсуждения, однако референдум не нужен, так как смертная казнь не отменена, на нее лишь наложен мораторий, уточнил спикер Госдумы.

Решения Конституционного суда было бы достаточно в вопросе возвращения смертной казни. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Это ошибка»: Глава СПЧ предостерег от «немедленного» возвращения смертной казни

Как отметил политик, в проведении референдума для введения высшей меры наказания нет необходимости. При этом Володин подчеркнул, что тема смертной казни требует обсуждения, необходимо провести анализ всех принятых решений.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что КС не допускает исключений и возможности отмены моратория на высшую меру наказания, пишет RT. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Конституционный СудСмертная КазньГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры