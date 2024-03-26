Володин: Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда

Как отметил политик, в проведении референдума для введения высшей меры наказания нет необходимости. При этом Володин подчеркнул, что тема смертной казни требует обсуждения, необходимо провести анализ всех принятых решений.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что КС не допускает исключений и возможности отмены моратория на высшую меру наказания, пишет RT. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь.

