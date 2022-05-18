Adidas готовится к возвращению в РФ

Спортивный бренд Adidas намерен вернуться в РФ после разрешения проблем с логистикой. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным газеты, компания планирует поставлять товары через Турцию. При этом пока не сообщается, продаст ли компания бизнес.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил о том, что турецкий холдинг FLO Retailing (бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno) купил российское подразделение сети спортивных товаров Reebok.

Adidas приобрел Reebok в 2006 году. Компания сообщала, что бренд Reebok пострадал от пандемии COVID-19 больше, чем Adidas. Во втором квартале 2020 года продажи Adidas упали на 33%. В то время, как выручка Reebok снизилась на 42%.











