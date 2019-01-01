Адаптация и десакрализация. Что изменило рейтинг Путина?

Россияне перестали верить в улучшение условий их жизни. И именно в этом причина падения рейтинга президента РФ, заявил в интервью «Дождю» глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

По его словам, людей удивляет и напрягает, что острая фаза кризиса прошла, а жить лучше не стало. Такое восприятие действительности во многом, по его мнению, усугубляет видение жизни с её рядовыми проблемами.

«А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят – последние пять лет наши доходы не растут», — сказал Фёдоров.

Однако эксперты наблюдают и другую тенденцию, которая отражается в исследовании привычек экономии россиян. Так, в беседе с НСН экономист Михаил Делягин отметил, что сограждане привыкли к кризису за последние годы.

«Я не вижу признаков того, что людям стало легче. Если у кого-то и были лишние деньги, их государство успешно съело: у кого мусорной реформой, у кого повышением цен на бензин. Я думаю, раньше люди экономили на еде, а потом привыкли к этому и не считают уже это экономией. Это уже повседневный быт. Произошла психологическая адаптация, восприятие кризиса как чего-то нормального», — заметил Делягин.