Адаптация и десакрализация. Что изменило рейтинг Путина?
Экономист и политолог рассказали НСН, как кризис повлиял на привычки и взгляды россиян.
Россияне перестали верить в улучшение условий их жизни. И именно в этом причина падения рейтинга президента РФ, заявил в интервью «Дождю» глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.
По его словам, людей удивляет и напрягает, что острая фаза кризиса прошла, а жить лучше не стало. Такое восприятие действительности во многом, по его мнению, усугубляет видение жизни с её рядовыми проблемами.
«А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят – последние пять лет наши доходы не растут», — сказал Фёдоров.
Однако эксперты наблюдают и другую тенденцию, которая отражается в исследовании привычек экономии россиян. Так, в беседе с НСН экономист Михаил Делягин отметил, что сограждане привыкли к кризису за последние годы.
«Я не вижу признаков того, что людям стало легче. Если у кого-то и были лишние деньги, их государство успешно съело: у кого мусорной реформой, у кого повышением цен на бензин. Я думаю, раньше люди экономили на еде, а потом привыкли к этому и не считают уже это экономией. Это уже повседневный быт. Произошла психологическая адаптация, восприятие кризиса как чего-то нормального», — заметил Делягин.
Тем не менее, в изменении восприятия россиянами президента и его роли в жизни страны есть и положительные сдвиги. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН объяснил, как пенсионная реформа и другие вызовы внутренней политики вернули граждан России с небес на землю.
«Это связано с кризисом ожиданий после президентских выборов, когда вместо улучшения жизненных условий, повышения доходов, пенсий, вместо всего хорошего, что ждали люди, им предъявили пенсионную реформу. Это падение веры в лучшее будущее, понимание, пришедшее с некоторым опозданием, что президент не волшебник, не Дед Мороз, что он не всесилен, что есть реалии, которые сильнее его, что в условиях санкций и стагнации трудно ждать роста доходов. Произошла некоторая десакрализация роли президента, который был у нас над всем и всеми, который точно в любом вопросе на стороне населения. Люди вернулись в реальность», — объяснил Калачёв.
Добавим, по мнению Валерия Фёдорова, пенсионная реформа произвела в России «эффект чёрных очков»: прибавила гражданам пессимизма и дала понять — в будущем нас ждёт такая же работа, как и в настоящем.
Напомним, 24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. Они показали, что Владимиру Путину доверяет 31,7% респондентов. Ещё год назад уровень доверия был выше — 47,4% опрошенных.
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