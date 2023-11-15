Адаму Кадырову вручили седьмую награду

Сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили очередную награду - орден «За служение религии Ислам» I степени. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.

Глава Татарстана вручил орден 15-летнему сыну Кадырова Адаму

Награду ему лично передал муфтий Чечни Салахь-Хаджи Межиев. Эта награда стала седьмой в послужном списке 15-летнего сына главы республики.

Несколькими днями ранее сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/akhmeddudaev
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