Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России»
Начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сына главы республики Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России». Об этом заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Вручение прошло в Российском университете спецназа в ходе мероприятия, организованного представителями общественной организации «Трудовая Доблесть России».
«Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, награды получили инструкторы Российского университета спецназа.
Ранее Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», напоминает «Свободная пресса».
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