Адам Кадыров получил высшую награду Республики Чечня

Главе отдела обеспечения безопасности главы Чечни 16-летнему Адаму Кадырову вручили орден Кадырова - высшую награду республики. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.

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«Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», - заявил политик.

Дудаев назвал Кадырова истинным патриотом родины. По его словам, сын главы республики «достойно представляет свой славный род».

Ранее Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
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