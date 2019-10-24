Абызову продлен срок ареста еще на 3 месяца
Экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве, продлен срок ареста еще на три месяца. Об этом сообщает Интерфакс.
Таким образом, бывший чиновник проведет время в заключении до 25 января 2020 года. По информации агентства, в ходе заседания суда в четверг Абызов пожаловался о запрещении ему встреч с гражданской женой. Кроме того, он заявил, что его сыну пришлось уехать в США в связи с угрозой, что его заберут органы опеки.
Напомним, Абызов был задержан в марте 2019 года по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей и выводе украденных средств за рубеж. В конце августа стало известно, что против Абызова возбуждено новое уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности.
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