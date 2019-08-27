Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбудил Следственный комитет. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил его адвокат Александр Аснис. Он отметил, что дело заведено по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии СК, в прошлом году чиновник, нарушая наложенный на него как на члена правительства запрет, осуществлял предпринимательскую деятельность.

Защитник экс-министра по делам Открытого правительства уточнил, что описываемые обстоятельства не имеют отношения к событиям 2011—2014 годов, которые являются предметом расследования дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, подчёркивает RT.

Между тем, ранее стало известно, что по делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Как напоминает «ФедералПресс», Михаил Абызов был задержан в марте 2019 года по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей и выводе украденных средств за рубеж.

