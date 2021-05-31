Ранивший девочку в Екатеринбурге признал вину в суде
Подозреваемый, устроивший в воскресенье стрельбу в Екатеринбурге и ранивший девятилетнюю девочку, доставлен в суд для избрания меры пресечения. Ранее 48-летнему жителю областного центра, бывшему сотруднику МВД Сергею Болкову было предъявлено обвинение.
В результате стрельбы пострадал также сотрудник Росгвардии. Пострадавшей девочке в больнице делана операция. Состояние 9-летней пациентки медики оценивают как стабильное, однако на восстановление может потребоваться несколько месяцев. Она пока не приходила в сознание, передаёт URA.RU.
В ходе операции у пострадавшей было удалено около 30 сантиметров кишечника. Врачи пока не могут сказать, потребуется ли дополнительное хирургическое вмешательство.
Стрельба из окна многоквартирного дома в Екатеринбурге произошла накануне вечером. Её устроил пьяный местный житель. После задержания на допросе он заявил, что ничего не помнит. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Как передает RT, подозреваемый в суде признал свою вину.
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