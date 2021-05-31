Ранивший девочку в Екатеринбурге признал вину в суде

Подозреваемый, устроивший в воскресенье стрельбу в Екатеринбурге и ранивший девятилетнюю девочку, доставлен в суд для избрания меры пресечения. Ранее 48-летнему жителю областного центра, бывшему сотруднику МВД Сергею Болкову было предъявлено обвинение.

В результате стрельбы пострадал также сотрудник Росгвардии. Пострадавшей девочке в больнице делана операция. Состояние 9-летней пациентки медики оценивают как стабильное, однако на восстановление может потребоваться несколько месяцев. Она пока не приходила в сознание, передаёт URA.RU.

В ходе операции у пострадавшей было удалено около 30 сантиметров кишечника. Врачи пока не могут сказать, потребуется ли дополнительное хирургическое вмешательство.

«Сорвало кукушку». Стрельба в Екатеринбурге станет козырем для сторонников запрета оружия

Стрельба из окна многоквартирного дома в Екатеринбурге произошла накануне вечером. Её устроил пьяный местный житель. После задержания на допросе он заявил, что ничего не помнит. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как передает RT, подозреваемый в суде признал свою вину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото sledcom.ru
ТЕГИ:СудЕкатеринбургСтрелок
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры