Абсолютный максимум температуры побит в Москве 30 января
30 января 202514:56
Абсолютный максимум температуры перекрыт в Москве - 8,1 градуса тепла сегодня зафиксировали на станции ВДНХ.
Такой показатель наблюдается второй раз за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года.
Но уже на следующей неделе температура опустится до отрицательных значений.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что ждать возвращения традиционной зимы в центральную Россию не стоит, напоминает журнал «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru