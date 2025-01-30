Абсолютный максимум температуры побит в Москве 30 января

Абсолютный максимум температуры перекрыт в Москве - 8,1 градуса тепла сегодня зафиксировали на станции ВДНХ.

Аэропорт Мурманска закрыли по погодным условиям

Такой показатель наблюдается второй раз за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года.

Но уже на следующей неделе температура опустится до отрицательных значений.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что ждать возвращения традиционной зимы в центральную Россию не стоит, напоминает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
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