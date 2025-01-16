Аэропорт Мурманска закрыли по погодным условиям

Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды. Об этом сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

«По погодным условиям закрыт аэропорт Мурманск», — указано в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, в авиагавани задерживаются на вылет четыре самолета, на прилет – пять рейсов.

Ранее Гидрометцентр предупредил о мокром снеге, дожде и гололедице в Мурманской области.

В сентябре в аэропорту Мурманска вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортМурманская ОбластьМурманск

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