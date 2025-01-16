Аэропорт Мурманска закрыли по погодным условиям
16 января 202510:47
Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды. Об этом сообщили в оперативном штабе Мурманской области.
«По погодным условиям закрыт аэропорт Мурманск», — указано в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло, в авиагавани задерживаются на вылет четыре самолета, на прилет – пять рейсов.
Ранее Гидрометцентр предупредил о мокром снеге, дожде и гололедице в Мурманской области.
В сентябре в аэропорту Мурманска вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Волгоградом
- Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов в Черном море
- У берегов Ялты обнаружили и ликвидировали пятно мазута
- ВЦИОМ: Средние траты россиян на Новый год составили 64 439 рублей
- В Иркутской области ветеранам ВОВ выплатят по 50 тысяч рублей
- Аэропорт Мурманска закрыли по погодным условиям
- Российский фондовый рынок поднялся до максимума за полгода
- «Газпром» обсудит ликвидацию своих представительств в Брюсселе и Токио
- Роспотребнадзор усилит контроль за рыбой и морепродуктами из Черного моря
- СМИ: Секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru