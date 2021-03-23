Абрамович подал иск о клевете к издателю книги «Люди Путина»
Миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издательскую компанию HarperCollins за клевету в отношении предпринимателя, опубликованную в книге «Люди Путина». Об этом сообщает пресс-служба «Челси».
Как отмечает представляющая интересы Абрамовича юридическая фирма Harbottle & Lewis LLP, в книге ложно утверждается, что тот «действовал коррумпировано».
Кроме того, в издании «содержатся ложные заявления, касающиеся покупки нашим клиентом футбольного клуба „Челси“ и его деятельности», отмечает телеканал «360».
По словам Абрамовича, ложные заявления и клевета в книге пагубно влияют не только на его личную репутацию, но и на деятельность «Челси».
Как отметил бизнесмен, его юристы пытались найти мирное решение и избежать судебного разбирательства. Однако издатель не исправил ложные обвинения в книге, сообщает Ura.ru.
Книга «Люди Путина» была издана в прошлом году в Великобритании. Ее автор, бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, утверждает, что группа приближенных к российским властям силовиков захватила компании и госинституты в постсоветской экономике. В книге представлены комментарии инсайдеров Кремля, дипломатов, разведчиков, прокуроров, олигархов и криминальных элементов.
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