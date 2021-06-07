Абрамченко заявила о возможности обеспечивать детей молоком в школе на федеральном уровне

Правительство России рассмотрит варианты поддержки программы «Школьное молоко» на федеральном уровне, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме.

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В рамках программы «Школьное молоко» учащиеся ежедневно получают молоко в качестве дополнительного питания. Но такая практика реализована только в 18 регионах России. Абрамченко отметила, что школьникам важно получать молоко для роста и укрепления организма.

Вице-премьер рассказала, что правительство планирует расширить программу и обеспечить ее поддержку на федеральном уровне. По словам Абрамченко, если брать только начальную школу, то потребуется около 20 миллиардов рублей, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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